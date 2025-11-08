Braderie de la rentrée avec brocante rue Clémenceau Amnéville
dimanche 6 septembre 2026 · rue Clémenceau · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Braderie de la rentrée avec brocante
rue Clémenceau Rues des Romains et Clémenceau Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’Association Le Triangle d’Or vous invite à partager une journée conviviale autour de la Braderie de la Rentrée avec Brocante !
Au programme
Bonnes affaires
Articles de rentrée
Brocante & découvertes
Restauration sur place
Animations & ambiance conviviale
Un rendez-vous pensé pour rassembler habitants, familles, commerçants et visiteurs dans un esprit de partage et de dynamisme local.Tout public
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rue Clémenceau Rues des Romains et Clémenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 73 48 36 61
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English :
The Le Triangle d’Or Association invites you to enjoy a fun-filled day at the Back-to-School Flea Market!
On the agenda:
Great deals
Back-to-school items
Flea market & unique finds
On-site dining
Entertainment & a friendly atmosphere
An event designed to bring together residents, families, merchants, and visitors in a spirit of sharing and local vitality.
L’événement Braderie de la rentrée avec brocante Amnéville a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION AMNEVILLE
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