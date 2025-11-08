Braderie de la rentrée avec brocante rue Clémenceau Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Braderie de la rentrée avec brocante

rue Clémenceau Rues des Romains et Clémenceau Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’Association Le Triangle d’Or vous invite à partager une journée conviviale autour de la Braderie de la Rentrée avec Brocante !

Au programme

Bonnes affaires

Articles de rentrée

Brocante & découvertes

Restauration sur place

Animations & ambiance conviviale

Un rendez-vous pensé pour rassembler habitants, familles, commerçants et visiteurs dans un esprit de partage et de dynamisme local.Tout public

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rue Clémenceau Rues des Romains et Clémenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 73 48 36 61

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English :

The Le Triangle d’Or Association invites you to enjoy a fun-filled day at the Back-to-School Flea Market!

On the agenda:

Great deals

Back-to-school items

Flea market & unique finds

On-site dining

Entertainment & a friendly atmosphere

An event designed to bring together residents, families, merchants, and visitors in a spirit of sharing and local vitality.

L’événement Braderie de la rentrée avec brocante Amnéville a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION AMNEVILLE