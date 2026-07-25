CONCERT CHRIS Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

CONCERT CHRIS

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Découvrez Chris en concert live au Paddock pour une soirée musicale à l’atmosphère intimiste et chaleureuse.

Un rendez-vous idéal pour profiter de sa musique autour d’un verre, dans une ambiance conviviale.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Come see Chris perform live at the Paddock for an evening of music in a warm, intimate setting.

It’s the perfect opportunity to enjoy his music over a drink in a friendly atmosphere.

L’événement CONCERT CHRIS Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE