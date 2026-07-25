CONCERT CHRIS Paddock Amnéville Amnéville
mercredi 19 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
CONCERT CHRIS
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Découvrez Chris en concert live au Paddock pour une soirée musicale à l’atmosphère intimiste et chaleureuse.
Un rendez-vous idéal pour profiter de sa musique autour d’un verre, dans une ambiance conviviale.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Come see Chris perform live at the Paddock for an evening of music in a warm, intimate setting.
It’s the perfect opportunity to enjoy his music over a drink in a friendly atmosphere.
L’événement CONCERT CHRIS Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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