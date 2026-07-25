VIDE DRESSING Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

VIDE DRESSING

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Faites de bonnes affaires ou videz vos placards lors du Vide Dressing du Paddock !

Vêtements, chaussures, accessoires et bonnes trouvailles vous attendent dans une ambiance conviviale.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

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L’événement VIDE DRESSING Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE