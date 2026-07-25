VIDE DRESSING Paddock Amnéville Amnéville
dimanche 2 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
VIDE DRESSING
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
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L’événement VIDE DRESSING Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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