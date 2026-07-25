Soirée DJ SET BASS MAXX Le Paddock Amnéville Amnéville
dimanche 16 août 2026 · Le Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Soirée DJ SET BASS MAXX
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 22:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Préparez-vous à une soirée 100 % énergie avec Bass Maxx aux platines.
Rythmes puissants, ambiance électrisante et dancefloor en fusion… le Paddock vous promet un vendredi soir intense et festif.
Rendez-vous pour faire vibrer la nuit.Tout public
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Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Get ready for a 100% energy evening with Bass Maxx on the decks.
Powerful rhythms, an electrifying atmosphere and a dancefloor in fusion? the Paddock promises you an intense and festive Friday night.
Come and rock the night away.
L’événement Soirée DJ SET BASS MAXX Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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