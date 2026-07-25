UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amnéville

Soirée DJ SET BASS MAXX Le Paddock Amnéville Amnéville

dimanche 16 août 2026 · Le Paddock Amnéville · Amnéville

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Le Paddock Amnéville
Adresse
2 Rue de l'Europe
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Amnéville

Soirée DJ SET BASS MAXX

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 22:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Préparez-vous à une soirée 100 % énergie avec Bass Maxx aux platines.
Rythmes puissants, ambiance électrisante et dancefloor en fusion… le Paddock vous promet un vendredi soir intense et festif.
Rendez-vous pour faire vibrer la nuit.Tout public
0  .

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a 100% energy evening with Bass Maxx on the decks.
Powerful rhythms, an electrifying atmosphere and a dancefloor in fusion? the Paddock promises you an intense and festive Friday night.
Come and rock the night away.

L’événement Soirée DJ SET BASS MAXX Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE

À voir aussi à Amnéville (Moselle)