SOIRÉE 80 Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

SOIRÉE 80

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 22:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Paddock vous replonge dans l’ambiance culte des années 80 !

Tubes incontournables, énergie rétro et souvenirs garantis avec DJ Labah aux platines pour vous faire danser toute la soirée.Tout public

0 .

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Paddock takes you back to the iconic atmosphere of the ’80s!

Must-hear hits, retro energy, and guaranteed nostalgia with DJ Labah on the decks to keep you dancing all night long.

L’événement SOIRÉE 80 Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE