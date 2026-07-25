SOIRÉE 80 Paddock Amnéville Amnéville
dimanche 9 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
SOIRÉE 80
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Paddock vous replonge dans l’ambiance culte des années 80 !
Tubes incontournables, énergie rétro et souvenirs garantis avec DJ Labah aux platines pour vous faire danser toute la soirée.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Le Paddock takes you back to the iconic atmosphere of the ’80s!
Must-hear hits, retro energy, and guaranteed nostalgia with DJ Labah on the decks to keep you dancing all night long.
L’événement SOIRÉE 80 Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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