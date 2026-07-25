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AGENDA · Amnéville

SOIRÉE 80 Paddock Amnéville Amnéville

dimanche 9 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Paddock Amnéville
Adresse
2 Rue de l'Europe
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Amnéville

SOIRÉE 80

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le Paddock vous replonge dans l’ambiance culte des années 80 !
Tubes incontournables, énergie rétro et souvenirs garantis avec DJ Labah aux platines pour vous faire danser toute la soirée.Tout public
0  .

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock takes you back to the iconic atmosphere of the ’80s!
Must-hear hits, retro energy, and guaranteed nostalgia with DJ Labah on the decks to keep you dancing all night long.

L’événement SOIRÉE 80 Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE

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