SOIRÉE DES GÉNÉRATIONS Paddock Amnéville Amnéville
vendredi 14 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
SOIRÉE DES GÉNÉRATIONS
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Paddock Amnéville vous invite à la soirée des Générations.
Une nuit festive où les plus grands tubes de toutes les époques se retrouvent sur le dancefloor, pour chanter et danser entre amis.
DJ Greg Ascori aux platines.Tout public
0 .
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
The Paddock Amnéville invites you to the Generations Night.
A festive night where the biggest hits from every era come together on the dance floor, so you can sing and dance with friends.
DJ Greg Ascori will be spinning the records.
L’événement SOIRÉE DES GÉNÉRATIONS Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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