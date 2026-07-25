CONCERT CATH & CHRIS Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

CONCERT CATH & CHRIS

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Paddock accueille Cath & Chris pour un concert live mêlant voix et violon. Un duo complice et élégant pour profiter d’un moment musical chaleureux dans une ambiance conviviale.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock welcomes Cath & Chris for a live concert featuring vocals and violin. This close-knit and elegant duo will treat you to a warm musical experience in a friendly atmosphere.

L’événement CONCERT CATH & CHRIS Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE