CONCERT CATH & CHRIS Paddock Amnéville Amnéville
mercredi 5 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
CONCERT CATH & CHRIS
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Paddock accueille Cath & Chris pour un concert live mêlant voix et violon. Un duo complice et élégant pour profiter d’un moment musical chaleureux dans une ambiance conviviale.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Le Paddock welcomes Cath & Chris for a live concert featuring vocals and violin. This close-knit and elegant duo will treat you to a warm musical experience in a friendly atmosphere.
L’événement CONCERT CATH & CHRIS Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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