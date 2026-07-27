Festival Amné’stival Parvis de l’image Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Festival Amné’stival

Parvis de l’image Avenue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 00:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

le Parvis de l’Image à Amnéville accueillera la toute première édition de l’Amné’stival. Pendant 24 heures sans interruption, vivez un événement inédit mêlant concerts, DJ sets, animations gratuites, restauration, surprises et une programmation réunissant près de 20 artistes.

Un week-end placé sous le signe de la musique, du partage et de la solidarité, au profit de l’Association Victor et de l’action Septembre en Or porté par l’Association Aremig. Une seule date, un seul lieu… et 24 heures de souvenirs à vivre ensemble.Tout public

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Parvis de l’image Avenue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est amnevenements@gmail.com

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English :

The Parvis de l’Image in Amnéville will host the very first edition of the Amné?stival. For 24 hours straight, experience a one-of-a-kind event combining concerts, DJ sets, free activities, food and drink, surprises, and a lineup featuring nearly 20 artists.

A weekend dedicated to music, sharing, and solidarity, benefiting the Victor Association and the “Septembre en Or” initiative led by the Aremig Association. One date, one venue… and 24 hours of memories to share together.

L’événement Festival Amné’stival Amnéville a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION AMNEVILLE