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Apéro spa thermal Thermes Lédonia Lons-le-Saunier

mercredi 15 juillet 2026 · Thermes Lédonia · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Thermes Lédonia
Adresse
Rue de Pavigny
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
27 27 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Apéro spa thermal

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Relaxez-vous dans notre bassin thermal et notre solarium extérieur avant de savourer des mignardises sucrées et salées accompagnées de boissons rafraichissantes.   .

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18  spa.lons@valvital.fr

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English : Apéro spa thermal

L’événement Apéro spa thermal Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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