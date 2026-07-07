Apéro spa thermal Thermes Lédonia Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Apéro spa thermal

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Relaxez-vous dans notre bassin thermal et notre solarium extérieur avant de savourer des mignardises sucrées et salées accompagnées de boissons rafraichissantes. .

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18 spa.lons@valvital.fr

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English : Apéro spa thermal

L’événement Apéro spa thermal Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION