Apéro Spectacle Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

Apéro Spectacle

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Apéro spectacle Hypnose de mars

Menu 16€ spectacle, planche à partagée, glace

Sur réservation avant le 21 mai au 09 62 52 64 06, places limitées

Vendredi 22 mai, ouverture du bar à 17h, spectacle à partir de 20h .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

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English :

L’événement Apéro Spectacle Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE