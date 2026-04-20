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RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 23 mai 2026.

Lieu : Bar Le Hangar

Adresse : 19b rue de la fontaine

Ville : 70000 Mailley-et-Chazelot

Département : Haute-Saône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Mailley-et-Chazelot

RDV Burgers

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Rendez-vous burgers
Sur réservation au 09 62 52 64 06
Vendredi 23 mai, ouverture du bar à 17h   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

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English :

L’événement RDV Burgers Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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