Festival Chamaille Stade Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

Festival Chamaille

Stade Rue Chevaney stade Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-24 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai 2026, nous ferons venir trois groupes de musique.

Happy Life

Alkabaya

Faut qu’ ça guinche

Des univers différents et complémentaires… .

Stade Rue Chevaney stade Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 26 27 Mairie.mailleychazelot@gmail.com

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English : Festival Chamaille

L’événement Festival Chamaille Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE