Festival Chamaille Stade Mailley-et-Chazelot
Festival Chamaille Stade Mailley-et-Chazelot samedi 23 mai 2026.
Mailley-et-Chazelot
Festival Chamaille
Stade Rue Chevaney stade Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-24 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai 2026, nous ferons venir trois groupes de musique.
Happy Life
Alkabaya
Faut qu’ ça guinche
Des univers différents et complémentaires… .
Stade Rue Chevaney stade Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 26 27 Mairie.mailleychazelot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Chamaille
L’événement Festival Chamaille Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE