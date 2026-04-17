RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

RDV Créole

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla

Menu 15€ entrée, plat, dessert. Punch et rhum arrangé maison

Sur réservation au 09 62 52 64 06, places limitées

Vendredi 15 mai, ouverture du bar à 17h, restauration à partir de 19h .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

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English :

L’événement RDV Créole Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE