RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 15 mai 2026.
Mailley-et-Chazelot
RDV Créole
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla
Menu 15€ entrée, plat, dessert. Punch et rhum arrangé maison
Sur réservation au 09 62 52 64 06, places limitées
Vendredi 15 mai, ouverture du bar à 17h, restauration à partir de 19h .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
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English :
L’événement RDV Créole Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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