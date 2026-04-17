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RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Bar Le Hangar

Adresse : 19b rue de la fontaine

Ville : 70000 Mailley-et-Chazelot

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mailley-et-Chazelot

RDV Créole

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla
Menu 15€ entrée, plat, dessert. Punch et rhum arrangé maison
Sur réservation au 09 62 52 64 06, places limitées
Vendredi 15 mai, ouverture du bar à 17h, restauration à partir de 19h   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

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English :

L’événement RDV Créole Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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