Apéro sunset dans les vignes (Pierres sèches) Domaine des Pierres Sèches Ozon
Apéro sunset dans les vignes (Pierres sèches) Domaine des Pierres Sèches Ozon jeudi 11 juin 2026.
Apéro sunset dans les vignes (Pierres sèches)
Domaine des Pierres Sèches 425 impasse de Lussas Ozon Ardèche
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
4-17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Un moment suspendu dans les vignobles, par une douce soirée d’été. Coucher de soleil, apéro, visite et dégustation de vin chez le vigneron avec vue incroyable sur le Rhône. Un beau programme pour cette soirée.
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Domaine des Pierres Sèches 425 impasse de Lussas Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
A suspended moment among the vineyards on a gentle summer evening. Sunset, an aperitif, a visit and wine tasting with the winemaker, all with a breathtaking view over the Rhône. A wonderful programme for the evening.
L’événement Apéro sunset dans les vignes (Pierres sèches) Ozon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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