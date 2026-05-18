Banquet et animations Espace Armand Castin Ozon

Ozon

Banquet et animations

Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon Ardèche

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Repas-cochon à la broche, accompagnement et dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concours de pétanque, repas et spectacle avec de nombreuses surprises !

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Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 25 93 ozonlafete@gmail.com

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English :

Petanque competition, meal and show with lots of surprises!

L’événement Banquet et animations Ozon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche