Banquet et animations Espace Armand Castin Ozon
Banquet et animations Espace Armand Castin Ozon samedi 6 juin 2026.
Ozon
Banquet et animations
Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon Ardèche
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Repas-cochon à la broche, accompagnement et dessert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concours de pétanque, repas et spectacle avec de nombreuses surprises !
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Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 25 93 ozonlafete@gmail.com
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English :
Petanque competition, meal and show with lots of surprises!
L’événement Banquet et animations Ozon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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