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Banquet et animations Espace Armand Castin Ozon

Banquet et animations Espace Armand Castin Ozon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace Armand Castin

Adresse : 450 route des Sables

Ville : 07370 Ozon

Département : Ardèche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 Repas-cochon à la broche, accompagnement et dessert

Ozon

Banquet et animations

Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon Ardèche

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Repas-cochon à la broche, accompagnement et dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concours de pétanque, repas et spectacle avec de nombreuses surprises !
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Espace Armand Castin 450 route des Sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 25 93  ozonlafete@gmail.com

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English :

Petanque competition, meal and show with lots of surprises!

L’événement Banquet et animations Ozon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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