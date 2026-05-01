Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert Domaine Lilian Bertrand Ozon
Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert Domaine Lilian Bertrand Ozon samedi 30 mai 2026.
Ozon
Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert
Domaine Lilian Bertrand 1085 Route des Vignes Ozon Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée portes ouvertes avec balade, jeep, dégustation, paëlla et concert. Réservation obligatoire, places limitées.
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Domaine Lilian Bertrand 1085 Route des Vignes Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 82 31 39
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English :
Open day with tour, jeep, tasting, paella and concert. Reservations essential, places limited.
L’événement Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert Ozon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche