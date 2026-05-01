Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert Domaine Lilian Bertrand Ozon

Ozon

Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert

Domaine Lilian Bertrand 1085 Route des Vignes Ozon Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée portes ouvertes avec balade, jeep, dégustation, paëlla et concert. Réservation obligatoire, places limitées.

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Domaine Lilian Bertrand 1085 Route des Vignes Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 82 31 39

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English :

Open day with tour, jeep, tasting, paella and concert. Reservations essential, places limited.

L’événement Journée portes ouvertes et soirée paëlla concert Ozon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche