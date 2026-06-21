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Apéro sur l’eau Châteaudun

Apéro sur l’eau Châteaudun

Apéro sur l’eau Châteaudun samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Les Grands Moulins
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Châteaudun

Apéro sur l’eau

Les Grands Moulins Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Une promenade commentée d’une heure pour profiter du Loir en compagnie d’un guide nature à l’heure de l’apéro, tout en dégustant un panier de produits locaux.
Sur inscription.

Animation proposée par Grand Châteaudun Tourisme et Instant Pêche et Nature 28   .

Les Grands Moulins Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 

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English :

A one-hour guided walk along the Loir with a nature guide, while enjoying an aperitif and a basket of local produce.

L’événement Apéro sur l’eau Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GRAND CHATEAUDUN

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