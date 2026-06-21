Apéro sur l’eau Châteaudun
Apéro sur l’eau Châteaudun samedi 11 juillet 2026.
Châteaudun
Apéro sur l’eau
Les Grands Moulins Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Une promenade commentée d’une heure pour profiter du Loir en compagnie d’un guide nature à l’heure de l’apéro, tout en dégustant un panier de produits locaux.
Sur inscription.
Animation proposée par Grand Châteaudun Tourisme et Instant Pêche et Nature 28 .
Les Grands Moulins Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46
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English :
A one-hour guided walk along the Loir with a nature guide, while enjoying an aperitif and a basket of local produce.
L’événement Apéro sur l’eau Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GRAND CHATEAUDUN
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