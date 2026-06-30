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AGENDA · Tarbes

Apéro Tango TARBES Tarbes

mercredi 19 août 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
TARBES
Adresse
43 rue Maréchal Foch
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Tarbes

Apéro Tango

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue pour un apéro Tango (danse musique buvette).
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to an Aperó Tango (dancing, music, and refreshments).

L’événement Apéro Tango Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65

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