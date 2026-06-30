Apéro Tango TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Apéro Tango

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue pour un apéro Tango (danse musique buvette).

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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to an Aperó Tango (dancing, music, and refreshments).

L’événement Apéro Tango Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65