Espalion

Apéro Trail d’Espalion

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Apéro 17° relais (x2)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous !

Quatrième édition de l’Apéro Trail d’Espalion!

Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous.

L’Apéro 17° (17 km 600 D+) En relais (2×8,5 km). Idéal pour se mettre en jambe !

L’Apéro 32° (32 km 1100 D+) LA NOUVEAUTÉ ! Un sacré défi en solo ou en duo. Prêt à gérer la stratégie de course ?

La Rando (8 km) Pour les marcheurs qui ont déjà les yeux rivés sur le buffet.

Le Bambino Trail Pour les petits champions dès 6 ans !

Le passage de témoin et le ravitaillement gourmand de mi-course aura lieu au Château de Calmont.

Toujours des animations et des surprises sur le parcours…

La salle Francis Poulenc accueillera l’arrivée de la course et la soirée festive ouverte à tous

Apéro Concert à partir de 20h !

– Banda “Les Souvenirs de Nestor” + DJ Freddy

– Repas saucisses/frites

– Bar à bière.

Ambiance conviviale garantie !

Et pour les enfants le Bambino Trail Courses 400m à 3km, de 6 à 15 ans, dès 14h30. Boissons offerte + Vente de gâteaux par les APE des écoles publiques et privées

Questionnaire de santé et autorisation parentale obligatoires.

Inscription sur www.espalionaperotrail.fr ou sur place dès 13h30. 29 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Espalion 360° or how to admire the city of painters from its most beautiful vantage points with a route accessible to all!

L’événement Apéro Trail d’Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)