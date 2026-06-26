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Apéro Trail d’Espalion Espalion

Apéro Trail d’Espalion Espalion

Apéro Trail d’Espalion Espalion samedi 12 septembre 2026.

Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Tarif
29 Tarif de base plein tarif Apéro 17° relais (x2)

Espalion

Apéro Trail d’Espalion

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Apéro 17° relais (x2)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous !
Quatrième édition de l’Apéro Trail d’Espalion!

Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous.

L’Apéro 17° (17 km 600 D+) En relais (2×8,5 km). Idéal pour se mettre en jambe !
L’Apéro 32° (32 km 1100 D+) LA NOUVEAUTÉ ! Un sacré défi en solo ou en duo. Prêt à gérer la stratégie de course ?
La Rando (8 km) Pour les marcheurs qui ont déjà les yeux rivés sur le buffet.
Le Bambino Trail Pour les petits champions dès 6 ans !

Le passage de témoin et le ravitaillement gourmand de mi-course aura lieu au Château de Calmont.
Toujours des animations et des surprises sur le parcours…

La salle Francis Poulenc accueillera l’arrivée de la course et la soirée festive ouverte à tous

Apéro Concert à partir de 20h !
– Banda “Les Souvenirs de Nestor” + DJ Freddy
– Repas saucisses/frites
– Bar à bière.

Ambiance conviviale garantie !

Et pour les enfants le Bambino Trail Courses 400m à 3km, de 6 à 15 ans, dès 14h30. Boissons offerte + Vente de gâteaux par les APE des écoles publiques et privées
Questionnaire de santé et autorisation parentale obligatoires.
Inscription sur www.espalionaperotrail.fr ou sur place dès 13h30. 29  .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Espalion 360° or how to admire the city of painters from its most beautiful vantage points with a route accessible to all!

L’événement Apéro Trail d’Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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