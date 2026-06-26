Apéro Trail d’Espalion Espalion
Apéro Trail d’Espalion Espalion samedi 12 septembre 2026.
Espalion
Apéro Trail d’Espalion
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Apéro 17° relais (x2)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous !
Quatrième édition de l’Apéro Trail d’Espalion!
Espalion à 360° ou comment admirer la cité des peintres de ses plus belles vues avec un parcours accessible à tous.
L’Apéro 17° (17 km 600 D+) En relais (2×8,5 km). Idéal pour se mettre en jambe !
L’Apéro 32° (32 km 1100 D+) LA NOUVEAUTÉ ! Un sacré défi en solo ou en duo. Prêt à gérer la stratégie de course ?
La Rando (8 km) Pour les marcheurs qui ont déjà les yeux rivés sur le buffet.
Le Bambino Trail Pour les petits champions dès 6 ans !
Le passage de témoin et le ravitaillement gourmand de mi-course aura lieu au Château de Calmont.
Toujours des animations et des surprises sur le parcours…
La salle Francis Poulenc accueillera l’arrivée de la course et la soirée festive ouverte à tous
Apéro Concert à partir de 20h !
– Banda “Les Souvenirs de Nestor” + DJ Freddy
– Repas saucisses/frites
– Bar à bière.
Ambiance conviviale garantie !
Et pour les enfants le Bambino Trail Courses 400m à 3km, de 6 à 15 ans, dès 14h30. Boissons offerte + Vente de gâteaux par les APE des écoles publiques et privées
Questionnaire de santé et autorisation parentale obligatoires.
Inscription sur www.espalionaperotrail.fr ou sur place dès 13h30. 29 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Espalion 360° or how to admire the city of painters from its most beautiful vantage points with a route accessible to all!
L’événement Apéro Trail d’Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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