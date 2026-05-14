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Apér’Ô Village Devant l’Office de Tourisme Meschers-sur-Gironde

Apér’Ô Village Devant l’Office de Tourisme Meschers-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Devant l'Office de Tourisme

Adresse : 31 rue Paul Massy

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Apér’Ô Village

Devant l’Office de Tourisme 31 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Chers estivants, l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales),
  .

Devant l’Office de Tourisme 31 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   acap.meschers@gmail.com

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English :

Dear summer visitors, ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales),

L’événement Apér’Ô Village Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique

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