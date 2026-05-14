Apér’Ô Village Devant l’Office de Tourisme Meschers-sur-Gironde
Apér’Ô Village Devant l’Office de Tourisme Meschers-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Apér’Ô Village
Devant l’Office de Tourisme 31 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Chers estivants, l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales),
.
Devant l’Office de Tourisme 31 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acap.meschers@gmail.com
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English :
Dear summer visitors, ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales),
L’événement Apér’Ô Village Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique
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