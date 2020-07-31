Apéro-visite à Pierre Aiguë, Site de Pierre Aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu
vendredi 31 juillet 2026 · Site de Pierre Aiguë · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Apéro-visite à Pierre Aiguë Vendredi 31 juillet, 18h30 Site de Pierre Aiguë Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T18:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T18:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00
Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro !
En famille ou entre amis, profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement, à travers une visite mêlant nature, patrimoine et convivialité.
LE SITE DE PIERRE AIGUË
Le site de Pierre-Aiguë offre l’un des plus beaux panoramas sur le lac de Grand Lieu. C’est le lieu idéal pour admirer la faune et la flore et les différents aspects du lac au fil des saisons. Appartenant à la réserve naturelle du lac de Grand Lieu, ce site protégé est reconnu d’intérêt international.
APERO-VISITE
Une visite tournée vers la nature pour découvrir ce site naturel remarquable et mieux comprendre les paysages et la richesse naturelle autour du lac de Grand-Lieu. La visite se terminera par un moment convivial autour d’un verre, pour prolonger la découverte en toute simplicité.
En partenariat avec Faunalis.
INFORMATIONS PRATIQUES
• Vendredi 31 juillet / 18h30-20h
• Site naturel de Pierre Aiguë
• Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligne
Site de Pierre Aiguë Route du lac 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/apero-visite-a-pierre-aigue-4999.html?cHash=821716e5461de7f64b7a61a01dac950c »}] [{« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/apero-visite-a-pierre-aigue-4999.html?cHash=821716e5461de7f64b7a61a01dac950c »}]
Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro ! Profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement
Ville de Saint-Aignan de Grand Lieu
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