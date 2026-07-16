Atelier cyanotype en famille, Le Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu
mercredi 5 août 2026 · Le Grand Lieu du Conte · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Atelier cyanotype en famille Mercredi 5 août, 14h00 Le Grand Lieu du Conte Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Cet été, partagez un moment créatif avec votre enfant pendant les vacances !
Lors de cet atelier animé par la photographe Carole Renard, partez à la découverte des plantes puis créez de belles images bleues grâce au cyanotype, une technique photographique étonnante qui utilise la lumière du soleil.
Avec des feuilles, des fleurs et d’autres trésors de la nature, petits et grands réalisent facilement leurs propres créations à rapporter à la maison. Un atelier simple, ludique et accessible à tous pour observer la nature, créer et passer un bon moment en famille.
INFOS PRATIQUES
> Mercredi 05 août de 14h à 16h à la Maison des Jahardières
• Atelier en binôme parent-enfant, à partir de 7 ans
• Durée : 2h / Goûter offert
• Gratuit – Inscription obligatoire au 07 64 47 76 59 ou en ligne
Le Grand Lieu du Conte 2 rue des Frères Rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-cyanotype-en-famille-4996.html?cHash=cffc2cbaebff606f0fad40537b632be0 »}] [{« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-cyanotype-en-famille-4996.html?cHash=cffc2cbaebff606f0fad40537b632be0 »}]
Avec la photographe Carole Renard, partez en famille à la découverte des plantes puis créez de belles images bleues grâce au cyanotype !
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