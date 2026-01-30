Apéromix Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Apéromix

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

19h.Tout public

Les soirées Apéromix vous permettent de découvrir les artistes musiciens du Grand Est. Chaque mois, venez écouter des projets, des esthétiques, des ambiances différentes. Nous essayons de réunir tous les ingrédients qui vous permettront de passer une très bonne soirée bar, restauration en vente sur place et surtout, une ambiance conviviale et détendue. .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéromix

L’événement Apéromix Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne