Quand la ville se lève, Compagnie La Chair du Monde Charlotte Lagrange Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Quand la ville se lève, Compagnie La Chair du Monde Charlotte Lagrange

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

20h30.Tout public

Cristiana, architecte-paysagiste, défend un projet urbain face à des agriculteurs, ravivant le souvenir de l’expulsion de son appartement lorsqu’elle était adolescente. À l’époque, Audrey, chargée de cette expulsion, voyait son appartement envahi par des plantes surgissant du parquet, comme une résistance silencieuse. Dans ce spectacle, passé et présent se mêlent, entre luttes pour la terre et mémoire des lieux, jusqu’à l’acte de rupture. .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

