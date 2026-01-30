Quand la ville se lève, Compagnie La Chair du Monde Charlotte Lagrange Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne
Tarif : 13 – 13 – 21 EUR
Début : 2026-05-05 20:30:00
2026-05-05
20h30.Tout public
Cristiana, architecte-paysagiste, défend un projet urbain face à des agriculteurs, ravivant le souvenir de l’expulsion de son appartement lorsqu’elle était adolescente. À l’époque, Audrey, chargée de cette expulsion, voyait son appartement envahi par des plantes surgissant du parquet, comme une résistance silencieuse. Dans ce spectacle, passé et présent se mêlent, entre luttes pour la terre et mémoire des lieux, jusqu’à l’acte de rupture. .
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
