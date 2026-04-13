Rando’Mai contre le cancer Vitry-le-François
Rando’Mai contre le cancer Vitry-le-François samedi 2 mai 2026.
Vitry-le-François
Rando’Mai contre le cancer
Place de la Halle Vitry-le-François Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Départ à 15h.Tout public
6,5 km en terrain plat et bucolique.
Idéal pour toute la famille !
Collation offerte au départ Stand infos Prévention et Dépistage.
Vente de boissons, pâtisseries et objets confectionnés Tombola.
Inscriptions sur place dès 14h.
A l’initiative et au profit d’Actions Cancer en Pays Vitryat. .
Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est contact@acpv51.fr
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English : Rando’Mai contre le cancer
Departure at 3pm.
L’événement Rando’Mai contre le cancer Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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