Vitry-le-François

Rando’Mai contre le cancer

Place de la Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Départ à 15h.Tout public

6,5 km en terrain plat et bucolique.

Idéal pour toute la famille !

Collation offerte au départ Stand infos Prévention et Dépistage.

Vente de boissons, pâtisseries et objets confectionnés Tombola.

Inscriptions sur place dès 14h.

A l’initiative et au profit d’Actions Cancer en Pays Vitryat. .

Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est contact@acpv51.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando’Mai contre le cancer

Departure at 3pm.

L’événement Rando’Mai contre le cancer Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne