Déambulation costumée Vitry-le-François
Déambulation costumée Vitry-le-François samedi 18 avril 2026.
Vitry-le-François
Déambulation costumée
Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
14hTout public
Une occasion unique d’admirer les costumes de carnaval de l’association Les Bulles Vénitiennes de Reims. .
Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Déambulation costumée
L’événement Déambulation costumée Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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