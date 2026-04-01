Vitry-le-François

Déambulation costumée

Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

14hTout public

Une occasion unique d’admirer les costumes de carnaval de l’association Les Bulles Vénitiennes de Reims. .

Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Déambulation costumée

L’événement Déambulation costumée Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne