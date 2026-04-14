Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François
Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François lundi 27 avril 2026.
Défi J’y Vais 2026 27 avril – 31 mai Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T08:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der 6 bis avenue de la République – 51300 Vitry le Francois Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
Le printemps et les beaux jours sont de retour. C’est l’occasion parfaite pour réaliser vos trajets domicile / travail en mode alternatif selon un mode autre que la voiture individuelle.
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