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Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François

Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François

Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François lundi 27 avril 2026.

Lieu : Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der

Adresse : 6 bis avenue de la République - 51300 Vitry le Francois

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Défi J’y Vais 2026 27 avril – 31 mai Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T08:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der 6 bis avenue de la République – 51300 Vitry le Francois Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
Le printemps et les beaux jours sont de retour. C’est l’occasion parfaite pour réaliser vos trajets domicile / travail en mode alternatif selon un mode autre que la voiture individuelle.

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