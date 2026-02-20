Brocante Vitry-le-François
Brocante Vitry-le-François vendredi 8 mai 2026.
Brocante
Place Maucourt Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Organisée par l’Association Work For Everyone.Tout public
Organisée par l’Association Work For Everyone. Restauration, buvette, animation. Animation avec les poneys de Philippe. .
Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 02 35 52 40
English : Brocante
Organized by the Work For Everyone Association.
L’événement Brocante Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne