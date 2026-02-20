Brocante Vitry-le-François

Brocante

Place Maucourt Vitry-le-François Marne

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Organisée par l'Association Work For Everyone.Tout public

Organisée par l’Association Work For Everyone. Restauration, buvette, animation. Animation avec les poneys de Philippe. .

Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 02 35 52 40

English : Brocante

Organized by the Work For Everyone Association.

