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MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François

MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Tout public
EXPOSITION VENTE par des professionnels de Fleurs à repiquer, arbustes, rosiers, plantes aromatiques. Miel.
Restauration sur place.
Dépistage gratuit Diabète et de la Vue.   .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 07 58 20 33 

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English : MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS

L’événement MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne

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