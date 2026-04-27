MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François
MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François vendredi 8 mai 2026.
Vitry-le-François
MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS
Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
EXPOSITION VENTE par des professionnels de Fleurs à repiquer, arbustes, rosiers, plantes aromatiques. Miel.
Restauration sur place.
Dépistage gratuit Diabète et de la Vue. .
Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 07 58 20 33
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English : MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS
L’événement MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne
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