Vitry-le-François

MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

EXPOSITION VENTE par des professionnels de Fleurs à repiquer, arbustes, rosiers, plantes aromatiques. Miel.

Restauration sur place.

Dépistage gratuit Diabète et de la Vue. .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 07 58 20 33

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English : MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS

L’événement MARCHÉ AUX FLEURS LIONS CLUB VITRY-LE-FRANÇOIS Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne