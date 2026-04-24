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Cirque Lydia Zavatta Rue du Port de Givet Vitry-le-François

Cirque Lydia Zavatta Rue du Port de Givet Vitry-le-François vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rue du Port de Givet

Adresse : Près de la péniche le long du canal Derrière Bricorama

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 15 15 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vitry-le-François

Cirque Lydia Zavatta

Rue du Port de Givet Près de la péniche le long du canal Derrière Bricorama Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-01

Vendredis 1er et 8 mai à 16h00
Samedis à 19h30
Dimanches à 16h00Tout public
Pendant près de 2 heures, plongez dans la magie du véritable cirque traditionnel avec des artistes de la nouvelle génération.
Un spectacle mêlant émotion, humour et sensations, à vivre en famille !   .

Rue du Port de Givet Près de la péniche le long du canal Derrière Bricorama Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 88 10 93 06 

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English : Cirque Lydia Zavatta

Fridays May 1 and 8 at 4:00 pm
Saturdays at 7:30 pm
Sundays at 4:00 pm

L’événement Cirque Lydia Zavatta Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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