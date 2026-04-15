Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Election Miss Marne Salle du Manège Vitry-le-François

Election Miss Marne Salle du Manège Vitry-le-François dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle du Manège

Adresse : Avenue du Quai des Fontaines

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vitry-le-François

Election Miss Marne

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

15h.Tout public
14 candidates à l’élection Miss Marne 2026.   .

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Election Miss Marne

L’événement Election Miss Marne Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)