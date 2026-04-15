Election Miss Marne Salle du Manège Vitry-le-François

Vitry-le-François

Election Miss Marne

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

15h.Tout public

14 candidates à l’élection Miss Marne 2026. .

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Election Miss Marne

L’événement Election Miss Marne Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne