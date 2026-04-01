Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François
Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François vendredi 24 avril 2026.
Vitry-le-François
Le grand écran du vendredi
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU. 18h.Tout public
Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU.
Tous les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte, à partir de 3-4 ans. .
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Le grand écran du vendredi
Screening of an animated film in partnership with the DSU. 18h.
L’événement Le grand écran du vendredi Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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