Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François

Vitry-le-François

Le grand écran du vendredi

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU. 18h.Tout public

Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU.

Tous les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte, à partir de 3-4 ans. .

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Le grand écran du vendredi

Screening of an animated film in partnership with the DSU. 18h.

L’événement Le grand écran du vendredi Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne