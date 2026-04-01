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Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François

Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Médiathèque F. Mitterrand

Adresse : 60 Rue du 11 Novembre 1918

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Vitry-le-François

Le grand écran du vendredi

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU. 18h.Tout public
Projection d’un film d’animation en partenariat avec le DSU.
Tous les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte, à partir de 3-4 ans.   .

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Le grand écran du vendredi

Screening of an animated film in partnership with the DSU. 18h.

L’événement Le grand écran du vendredi Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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