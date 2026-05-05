Apéros Concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Apéros Concerts et marchés nocturnes Jeudi 9 juillet, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Le jeudi 9 juilllet

Apéro-concert

Boulevard Clemenceau milieu – SORS TES COVERS – Pop Rock

Boulevard Clemenceau bas – MELANIE & MARIUS – Pop

Place Cassin – Ginger Brown – Variétés

Place du Marché – ACOUSTICA –Soul Pop Rock

Place des Comtes de Provence – BENE & JULIEN – Jazzy Pop

Place aux Herbes – EVER JAZZ ELEGANCE – Jazz

Rue Mireur – NINA’S MONEY –Pop Rock

Place du Dragon – ZIK’A 3 – Funk

Rue République – SNAP – Pop Rock

Boulevard Marx Dormoy – JEAN PHY TRIO – Pop Rock

Marchés nocturnes

À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !