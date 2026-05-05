Apéros Concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan
Apéros Concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan jeudi 9 juillet 2026.
Apéros Concerts et marchés nocturnes Jeudi 9 juillet, 18h30 Centre ville Var
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Le jeudi 9 juilllet
Apéro-concert
Boulevard Clemenceau milieu – SORS TES COVERS – Pop Rock
Boulevard Clemenceau bas – MELANIE & MARIUS – Pop
Place Cassin – Ginger Brown – Variétés
Place du Marché – ACOUSTICA –Soul Pop Rock
Place des Comtes de Provence – BENE & JULIEN – Jazzy Pop
Place aux Herbes – EVER JAZZ ELEGANCE – Jazz
Rue Mireur – NINA’S MONEY –Pop Rock
Place du Dragon – ZIK’A 3 – Funk
Rue République – SNAP – Pop Rock
Boulevard Marx Dormoy – JEAN PHY TRIO – Pop Rock
Marchés nocturnes
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !
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