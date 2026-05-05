EVENEMENT « EDITH », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
EVENEMENT « EDITH », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan mardi 12 mai 2026.
EVENEMENT « EDITH » 12 mai – 6 juin Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Du samedi 4 avril au samedi 27 juin
Édith PIAF a laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire mondiale. Ses chansons emblématiques comme « La vie en rose » et « Non, je ne regrette rien » continuent de résonner à travers les générations. PIAF est bien plus qu’une chanteuse, elle est un symbole de résilience et de passion, et son influence perdure dans la culture populaire contemporaine.
Mardi 12 mai
18h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran
Projection – « Edith autrement »
Une soirée pleine d’émotions. Retrouvez Edith PIAF comme vous ne l’avez jamais vue. Avec des films inédits, l’intimité de la grande interprète dévoilée.
Pour l’occasion, les élèves de la classe de danse du Conservatoire d’agglomération dirigée par Nathalie Galusi, viendront accompagner une image de d’Edith PIAF différente.
Samedi 23 mai
De 18h à 22 h – Chapelle du Bon Pasteur
Une soirée musicale – « Padam Padam »
Pour la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, la chapelle du Bon Pasteur ouvre tard ses portes pour une performance musicale. Les chansons de Piaf revisitées, la musique actuelle s’allient pour un moment de grâce.
Gratuit sur réservation – https://billetterieculture.dracenie.com
Samedi 6 juin
18h – Chapelle du Bon Pasteur
Atelier – « La vie en roses »
Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », hommage floral à base de roses. Avec Véronique Villemagne pour une initiation à l’Ikebana, l’Art floral japonais.
Réservation sur culture.dracenie.com
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com »}] [{« link »: « https://billetterieculture.dracenie.com »}]
Expositions, projection, ateliers
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