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Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan

Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan

Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Gymnase du COSEC

Adresse : 955 boulevard Léon Blum Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Rencontre Ping Echec Mercredi 27 mai, 16h30 Gymnase du COSEC Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Tournoi convivial commun club d’échec et ATTD

Gymnase du COSEC 955 boulevard Léon Blum Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre Ping Echec

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