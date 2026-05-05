Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan

Rencontre Ping Echec Mercredi 27 mai, 16h30 Gymnase du COSEC Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Tournoi convivial commun club d’échec et ATTD

Gymnase du COSEC 955 boulevard Léon Blum Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rencontre Ping Echec