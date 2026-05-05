Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan
Rencontre Ping Echec, Gymnase du COSEC, Draguignan mercredi 27 mai 2026.
Rencontre Ping Echec Mercredi 27 mai, 16h30 Gymnase du COSEC Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Tournoi convivial commun club d’échec et ATTD
Gymnase du COSEC 955 boulevard Léon Blum Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre Ping Echec
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