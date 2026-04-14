Nuit Européenne des musées 2026, Musée du Canon et des Artilleurs, Draguignan

Nuit Européenne des musées 2026 Samedi 23 mai, 17h30 Musée du Canon et des Artilleurs Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le musée de l’Artillerie vous accueille pour des visites guidées avec ses médiateurs. Départ des visites 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

Au programme également, exposition extérieure d’un canon restauré, présentation de véhicules de la 1re et 2de Guerre mondiale par l’association Provence 44, derniers jours de l’exposition ART’ILLERIE pour voyager à travers les arts.

Musée du Canon et des Artilleurs Avenue de la Grande Armée, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483081385 https://artillerie.asso.fr/musee/ À travers ses collections, le musée retrace l’évolution technique et tactique de l’Artillerie française de ses origines jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, met en évidence les progrès techniques et leur influence sur l’art de la guerre. Le musée présente une importante collection de canons anciens et modernes, de munitions et de reconstitutions ainsi que des uniformes et des armes individuelles. Couvrant la période allant de l’Antiquité à 1950, le musée développe plus particulièrement la période 1870 à 1945. Parmi les objets remarquables, on peut citer un canon classique de 1739, un affût Gribeauval d’époque ou encore le prototype fabriqué en 1896 portant le numéro 6 du canon de 75 modèle 1897.

Le musée de l’Artillerie vous accueille pour des visites guidées avec ses médiateurs. Départ des visites 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

© Musée de l’Artillerie