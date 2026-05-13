Sème ta fleur de mai, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
Sème ta fleur de mai, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan samedi 23 mai 2026.
Sème ta fleur de mai Samedi 23 mai, 14h00 Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Ateliers créatifs – Sème ta fleur de mai
En partenariat avec l’université de Toulon.
Imagine ta fête populaire et deviens le roi ou la reine des fêtes de mai !
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité
Ateliers créatifs – Sème ta fleur de mai
©DPVa
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