Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan

Gala de Danse Vendredi 26 juin, 20h30 Théâtres en Dracénie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

Affrontez vos adversaires à travers la Dracénie lors d’un tournoi de jeu vidéo entre trois médiathèques du réseau.

Gratuit sur réservation

Vendredi 26 juin

20h30 – Théâtre de l’Esplanade

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Gala de Danse