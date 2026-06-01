Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan
Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan vendredi 26 juin 2026.
Gala de Danse Vendredi 26 juin, 20h30 Théâtres en Dracénie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Affrontez vos adversaires à travers la Dracénie lors d’un tournoi de jeu vidéo entre trois médiathèques du réseau.
Gratuit sur réservation
Vendredi 26 juin
20h30 – Théâtre de l’Esplanade
Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Gala de Danse
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