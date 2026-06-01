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Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan

Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan

Gala de Danse, Théâtres en Dracénie, Draguignan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Théâtres en Dracénie

Adresse : boulevard Georges Clemenceau, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Gala de Danse Vendredi 26 juin, 20h30 Théâtres en Dracénie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

Affrontez vos adversaires à travers la Dracénie lors d’un tournoi de jeu vidéo entre trois médiathèques du réseau.
Gratuit sur réservation

Vendredi 26 juin
20h30 – Théâtre de l’Esplanade

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Gala de Danse

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