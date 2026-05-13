Musée des Beaux-Arts – Exposition Les Roches Rouges, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

Musée des Beaux-Arts – Exposition Les Roches Rouges 23 et 24 mai Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Samedi 23 mai — Nuit européenne des musées

Gratuité (entrée et animations)

Après-midi et soirée : visite flash de l’exposition.

16h — Conférence

Par Marine Roux, commissaire de l’exposition

Réservation recommandée : mba@ville-draguignan.fr ou 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

17h – Présentation

La Nuit européenne des musées est également l’occasion pour la classe 203 seconde générale du lycée Jean Moulin (Draguignan) de présenter leur projet annuel. Chaque élève a choisi une œuvre des collections qu’il a explorée avant d’imaginer un écrit. Les textes ont ensuite été rassemblés par leur enseignante en histoire-géographie Clotilde Lompré dans un journal de numérique adressé à une classe jumelée du Benin. RDV à 17h dans les collections permanentes du musée.

19h — Contrastes – Lecture performance

Par Lou Grézillier, comédienne, et Baron Retif, musicien.

Tantôt fascinantes et enjôleuses, tantôt effrayantes et remuant nos peurs primaires, les roches de l’Esterel ont opéré leur charme sur les habitants, les scientifiques, les touristes et les artistes qui les ont fréquentées. Prolongeant le sortilège, la comédienne Lou Grézillier et le musicien Baron Retif font résonner ensemble une sélection de textes hétéroclites (descriptions littéraires, correspondances de peintres, guides touristiques…) écrits au tournant du XXe siècle sur l’Estérel.

Réservation recommandée : mba@ville-draguignan.fr ou 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

21h — Variations chromatiques – Concert

Par Isabelle Isler, pianiste et enseignante au Conservatoire d’agglomération. Voyage avec Debussy, Ravel et des compositrices du début du XXe siècle inspirés par la nature et la poésie. Le concert se termine par une oeuvre de Gérard Gastinel, parent de Joseph-Bernard Gastinel (1811-1899), scientifique dracénien dont la collection est exposée au musée.

Réservation recommandée : mba@ville-draguignan.fr ou 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

Dimanche 24 mai — Sur le motif

Balade naturaliste et picturale dans le massif de l’Estérel co-conduite par le guide nature Denis Huin et par l’artiste Marion Selva. Elle est ponctuée d’une présentation géologique et botanique du site et d’ateliers sur le motif. Pensez à vous munir de votre matériel du petit dessinateur et d’un pique-nique.

Tarif : 3 € (enfant) – 6 € (adulte). Dès 7 ans accompagné par un adulte

Réservation recommandée : mba@ville-draguignan.fr ou 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mba@ville-draguignan.fr »}] [{« link »: « mailto:mba@ville-draguignan.fr »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Programme du week-end inaugural