Ciné-débat – Justice restaurative, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Ciné-débat – Justice restaurative Mardi 19 mai, 17h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Depuis 2014, en France la Justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Ils vont d’engager dans un processus où se mèleront colère et espoir, mots et silences, et à l’issue duquell naîtra, peut-être, la réparation.

Un temps de témoignage et de débat avec des professionnels formés à la justive restaurative est prévu à la fin du visionnage.

Evènement sans réservation, accessible dès 14 ans.

Le 19 mai à 17h30 – Auditoriuùm Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « email », « value »: « sec.alip-draguignan@justice.fr »}]

Ciné-débat – Justice restaurative