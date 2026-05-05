Ciné-débat – Justice restaurative, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Ciné-débat – Justice restaurative, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan mardi 19 mai 2026.
Ciné-débat – Justice restaurative Mardi 19 mai, 17h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Depuis 2014, en France la Justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Ils vont d’engager dans un processus où se mèleront colère et espoir, mots et silences, et à l’issue duquell naîtra, peut-être, la réparation.
Un temps de témoignage et de débat avec des professionnels formés à la justive restaurative est prévu à la fin du visionnage.
Evènement sans réservation, accessible dès 14 ans.
Le 19 mai à 17h30 – Auditoriuùm Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « email », « value »: « sec.alip-draguignan@justice.fr »}]
Ciné-débat – Justice restaurative
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