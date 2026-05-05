Exposition « Fêtes Populaires», Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Exposition « Fêtes Populaires» 21 mai – 20 août, les jeudis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T17:00:00+02:00

Du 21 mai au 31 août

Au musée des Arts et Traditions Populaires

Et si vous partiez à la rencontre des fêtes qui font battre le cœur de la Provence ? Celles où l’on danse sur les places, où les tambourins résonnent, où les tables se remplissent et où les souvenirs se transmettent de génération en génération.

Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan vous invite à découvrir les traditions festives de notre territoire : fêtes votives, carnavals, corsos fleuris, … Des moments clés qui racontent l’histoire des villages et la vie de celles et ceux qui les font vivre.

L’exposition vous invite à découvrir les fêtes populaires provençales sous toutes leurs facettes, que l’on connaisse la Provence ou qu’on la découvre pour la première fois.

Une expérience accessible et conviviale, pensée pour tous les publics, qui permet de plonger dans l’histoire et la culture provençales le temps d’une visite. Animations, ateliers et événements viendront ponctuer la visite pour prolonger l’expérience tout au long de l’exposition.

Inauguration de l’exposition

Rendez-vous le samedi 23 mai à 11h pour inaugurer l’exposition lors d’un temps convivial et festif, qui se prolongera dans l’après-midi et tout au long de la nuit des musées.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Exposition « Fêtes Populaires»