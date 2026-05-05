Visite des expositions, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan
Visite des expositions, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan samedi 23 mai 2026.
Visite des expositions Samedi 23 mai, 17h00, 18h00, 19h00, 22h00 Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Visites des expositions : « Cueillir le mai » dans le jardin et « Les fêtes populaires » au musée
Découvrez les expositions à travers des visites courtes et dynamiques pour comprendre comment les fêtes rythment la vie provençale, d’hier à aujourd’hui. Une promenade culturelle et poétique au cœur du jardin et du musée. En partenariat avec l’université de Toulon.
Tout public, gratuit sur réservation
Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité
Visites des expositions : « Cueillir le mai » dans le jardin et « Les fêtes populaires » au musée
©DPVa
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