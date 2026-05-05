RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie, Stade Léo Lagrange, Draguignan
RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie, Stade Léo Lagrange, Draguignan jeudi 14 mai 2026.
RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie Jeudi 14 mai, 08h30 Stade Léo Lagrange Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T08:30:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T08:30:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Tournoi du Longo-Maï Dracénie le 14 Mai le Jeudi de l’Ascension.
Venez participer à un moment sportif, convivial et festif.
Que vous soyez compétiteur ou pas ou bien simplement là pour profiter de l’ambiance, ce tournoi est l’occasion idéale de passer une journée mémorable.
Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour cette grande fête !
N’attendez plus, on vous attend nombreux !
Voyez la magnifique affiche pour tous les détails !
Pour inscription 07 67 17 37 44
Stade Léo Lagrange boulevard Léo Lagrange, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 17 37 44 »}]
Tournoi du Longo-Maï Dracénie
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