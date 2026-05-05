RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie, Stade Léo Lagrange, Draguignan

RUGBY – Tournoi amical de Longo-Maï Dracénie Jeudi 14 mai, 08h30 Stade Léo Lagrange Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T08:30:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T08:30:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Tournoi du Longo-Maï Dracénie le 14 Mai le Jeudi de l’Ascension.

Venez participer à un moment sportif, convivial et festif.

Que vous soyez compétiteur ou pas ou bien simplement là pour profiter de l’ambiance, ce tournoi est l’occasion idéale de passer une journée mémorable.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour cette grande fête !

N’attendez plus, on vous attend nombreux !

Voyez la magnifique affiche pour tous les détails !

Pour inscription 07 67 17 37 44

Stade Léo Lagrange boulevard Léo Lagrange, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 17 37 44 »}]

Tournoi du Longo-Maï Dracénie