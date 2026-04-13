Les Roches Rouges, Musée des Beaux-arts de Draguignan, Draguignan

Les Roches Rouges Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Beaux-arts de Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’exposition Les roches rouges revêt un caractère inédit, en proposant d’explorer l’Estérel où, au tournant du XXe siècle, séjourne régulièrement une “colonie nombreuse et distinguée d’artistes”, ainsi que le décrivent les guides touristiques de l’époque. À travers l’analyse de cette effervescence artistique, l’exposition entend réévaluer la place de l’Estérel comme lieu d’incubation des expérimentations plastiques postimpressionnistes, qu’il s’agisse du pointillisme, du fauvisme ou du nabisme.

L’Estérel, un sujet à part entière

L’exposition invite les visiteurs à se plonger dans le contexte touristique et artistique de l’époque à travers une cinquantaine d’œuvres picturales et graphiques, accompagnées de nombreux documents d’archives.

Une approche inédite de l’Estérel

La reconnaissance du massif de l’Estérel, qui a pourtant séduit de nombreux artistes en quête d’un renouvellement de la peinture, demeure encore marginale dans l’histoire de l’art.

Musée des Beaux-arts de Draguignan 9 rue de la République 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ Fondé dès la fin du XVIIIe siècle et installé depuis 1888 dans ce qui fut l’ancien palais d’été de monseigneur Martin du Bellay, évêque de Fréjus, le musée des Beaux-Arts de Draguignan a vécu une rénovation de grande ampleur et a ouvert ses portes le jeudi 16 novembre 2023.

Cet équipement culturel remarquable, dans un bâtiment dont les richesses patrimoniales témoignent de l’histoire de notre cité, est une vitrine touristique contribuant à soutenir la fréquentation dans le parcours commercial du Draguignan historique.

Dans le même temps, ce musée entend répondre à des enjeux sociaux et sociétaux forts. Il se doit d’être ouvert à toutes et à tous, et d’entreprendre des actions permettant la diffusion de la culture auprès de tous les publics.

Le musée des Beaux-Arts de Draguignan (MBA) se singularise de l’offre muséale existante actuellement en région par l’accent mis sur les beaux-arts. Il est labellisé Musée de France et reste le seul MBA doté de cette appellation dans le Var et le 4e dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce positionnement est rendu possible par la richesse des collections de peintures du XVIIe au début du XXe siècle auxquelles s’ajoutent certaines curiosités de nature à surprendre le public sur l’ensemble du parcours de visite.

Nous proposons des visites – ateliers plastiques gratuits pour les scolaires de la crèche aux étudiants. En pleins cœur du centre ancien, accessible par une rue piétonne vous pouvez vous garer gratuitement au parking des Musées. Vous avez également le parking payant Azémar à proximité.

La classe, l’œuvre !