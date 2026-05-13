Nuit européennes des musées, Draguignan, Draguignan

Nuit européennes des musées Samedi 23 mai, 11h00 Draguignan Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Les 3 musées sont gratuits pour l’occasion. Programme :

– Musée des Beaux-Arts :

Gratuité (entrée et animations)

Après-midi et soirée : visite flash de l’exposition.

16h — Conférence par Marine Roux, commissaire de l’exposition

19h — Contrastes – Lecture performance par Lou Grézillier, comédienne, et Baron Retif, musicien.

21h — Variations chromatiques – Concert par Isabelle Isler, pianiste et enseignante au Conservatoire d’agglomération. Voyage avec Debussy, Ravel et des compositrices du début du XXe siècle inspirés par la nature et la poésie. Réservation recommandée : mba@ville-draguignan.fr ou 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

– Musée des ATP

Ateliers gratuits en libre accès (sauf les visites flash)

11h – Inauguration de l’exposition « Les fêtes populaires »

Et si la Provence entrait en fête pour la Nuit des musées ? L’inauguration officielle de l’exposition se poursuivra en musique avec un concert du conservatoire d’agglomération à 12h et un moment convivial pour lancer la Nuit des musées.

En partenariat avec le Conservatoire d’agglomération.

17h, 18h, 19h et 22h – Visites des expositions : « Cueillir le mai » dans le jardin et « Les fêtes populaires »

Découvrez les expositions à travers des visites courtes et dynamiques pour comprendre comment les fêtes rythment la vie provençale, d’hier à aujourd’hui. Une promenade culturelle et poétique au cœur du jardin et du musée. En partenariat avec l’université de Toulon. Durée 45 min – La dernière visite se fera uniquement dans les salles d’exposition. Tout public, gratuit sur réservation.

Ateliers créatifs en flux continu. En partenariat avec l’université de Toulon.

De 14h à 16h – Sème ta fleur de mai

En famille, plantez votre fleur et découvrez la symbolique des célébrations printanières au Moyen Âge.

De 16h à 18h – Dessine ta fête et crée ta couronne

Imagine ta fête populaire et deviens le roi ou la reine des fêtes de mai !

19h45 – Clameur médiévale

À la tombée du jour, les jardins résonnent de poèmes en langue d’oïl et en langue d’oc. Costumes d’époque et voix puissantes feront revivre l’esprit des fêtes médiévales.

20h – Guinguette – Bal concert « Guinguette Chic Trio »

Place à la danse ! La compagnie Art Vivace vous invite à partager un grand moment festif inspiré des bals d’hier et d’aujourd’hui : mazurkas, valses, tarentelles, scottish… Un bal vivant, chaleureux et ouvert à tous, où l’on vient pour écouter… et repartir en dansant ! Durée 2h. Tout public.

– Chapelle du Bon Pasteur

En partenariat avec l’artothèque

19h à 21h30 – Découvrez l’exposition dédiée à l’univers d’Édith Piaf, accompagnée d’une ambiance musicale animée par un DJ autour de revisites contemporaines de ses chansons. Une immersion artistique et musicale, entre patrimoine et modernité. Accès libre. Tout public.

– Musée de l’artillerie

Visites guidées du musée avec ses médiateurs à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

Profitez également de l’exposition extérieure d’un canon restauré, présentation de véhicules de la 1re et 2de Guerre mondiale par l’association Provence 44.

Derniers jours de l’exposition ART’ILLERIE pour voyager à travers les arts. Fanfare sous réserve.

04 83 08 13 86 – Ouvert de 17h30 à 23h

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mba@ville-draguignan.fr »}]

Le programme