Forum de l’interim, Info Jeunes, Draguignan

Forum de l’interim Jeudi 21 mai, 09h00 Info Jeunes Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Ce forum est un temps fort dédié à la mise en relation directe entre les agences d’intérim du territoire et les demandeurs d’emploi. L’objectif est simple : proposer des opportunités concrètes, notamment en emploi saisonnier, facilier les recrutements.

Ce forum met en relation les agences d’intérim du territoire et les demandeurs d’emploi qui pourront proposer leur CV et découvrir des emplois disponibles rapidement.

L’objectif est de proposer des opportunités concrètes, notamment pour des emplois saisonniers, et de faciliter les recrutements en direct. Les contrats disponibles lors du forum sont des CDI, CDI intérimaire, CDD, alternances, CDD et CDPI (contrat de développement professionnel intérimaire).

15 agences d’intérim seront présentes, représentant de nombreux secteurs d’activité : logistique, BTP, tertiaire, industrie, services à la personne, médicaux social, hôtellerie/restauration…

Des ateliers de préparation à l’entretien seront proposés et animés à la Mission Locale. Ces temps d’échange permettront aux participants de mieux comprendre les attentes des recruteurs, de se préparer aux entretiens et d’appréhender le fonctionnement spécifique de l’intérim.

Le forum proposera des animations innovantes et des dispositifs aussi concrets que modernes :

– un espace CV vidéo. Les participants pourront enregistrer leur présentation face caméra afin de valoriser leur personnalité, leurs compétences et leur motivation ;

– un stand de sensibilisation au don du sang vient également rappeler l’importance de l’engagement citoyen.

N’oubliez pas votre CV !

Lieu : devant l’Info Jeunes, place Claude Gay

Info Jeunes Place Claude Gay, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 27 00

Forum de l’interim