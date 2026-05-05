Journée Nationale de la Résistance, place de la paix, Draguignan

Journée Nationale de la Résistance Mercredi 27 mai, 18h30 place de la paix Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

place de la paix place de la paix draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journée Nationale de la Résistance