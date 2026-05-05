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Journée Nationale de la Résistance, place de la paix, Draguignan

Journée Nationale de la Résistance, place de la paix, Draguignan

Journée Nationale de la Résistance, place de la paix, Draguignan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : place de la paix

Adresse : place de la paix draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Journée Nationale de la Résistance Mercredi 27 mai, 18h30 place de la paix Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T19:30:00+02:00

place de la paix place de la paix draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journée Nationale de la Résistance

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