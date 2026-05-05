Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan
Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan jeudi 30 juillet 2026.
Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 30 juillet, 18h30 Centre ville Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00
Jeudi 30 juillet
Apéro concert
Boulevard Clemenceau haut – ON STAGE –Pop Rock
Boulevard Clemenceau milieu – XXELLE – Variétés
Boulevard Clemenceau bas – BAKARA – Variétés
Place Cassin – GABIE – Soul Pop
Place du Marché – LONDON RIVIERA – ROK Pop
Place des Comtes de Provence – NALOO – Pop Folk
Place aux Herbes – KARAGAN –Musiques du monde
Rue Mireur – PUSSY – Pop
Place du Dragon – JUSTYNE BAND – Variétés
Rue République – C.C.C-Pop Rock
Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.
Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !
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