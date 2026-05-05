Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 30 juillet, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

Jeudi 30 juillet

Apéro concert

Boulevard Clemenceau haut – ON STAGE –Pop Rock

Boulevard Clemenceau milieu – XXELLE – Variétés

Boulevard Clemenceau bas – BAKARA – Variétés

Place Cassin – GABIE – Soul Pop

Place du Marché – LONDON RIVIERA – ROK Pop

Place des Comtes de Provence – NALOO – Pop Folk

Place aux Herbes – KARAGAN –Musiques du monde

Rue Mireur – PUSSY – Pop

Place du Dragon – JUSTYNE BAND – Variétés

Rue République – C.C.C-Pop Rock

Marché nocturne

À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !