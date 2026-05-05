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Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Centre ville

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 30 juillet, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

Jeudi 30 juillet
Apéro concert
Boulevard Clemenceau haut – ON STAGE –Pop Rock
Boulevard Clemenceau milieu – XXELLE – Variétés
Boulevard Clemenceau bas – BAKARA – Variétés
Place Cassin – GABIE – Soul Pop
Place du Marché – LONDON RIVIERA – ROK Pop
Place des Comtes de Provence – NALOO – Pop Folk
Place aux Herbes – KARAGAN –Musiques du monde
Rue Mireur – PUSSY – Pop
Place du Dragon – JUSTYNE BAND – Variétés
Rue République – C.C.C-Pop Rock
Marché nocturne
À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau.

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été !

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