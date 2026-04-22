Apéros Klam Courtoisie Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Courtoisie Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray mercredi 15 juillet 2026.
Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Courtoisie
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Des synthés, des synthés et encore des synthés armés de leurs claviers, les deux rennais de Courtoisie composent d’entêtantes et hypnotiques mélodies électroniques. Une variation pour claviers pas si tempérés ni très courtois, qui invite à danser les yeux fermés et à décoller vers d’autres dimensions synth-wave avec John Carpenter comme pilote. .
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Courtoisie
L’événement Apéros Klam Courtoisie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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