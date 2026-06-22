Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Sainte-Anne-d’Auray

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray

11 rue de Vannes 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 00:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

À tour de rôle, un conférencier ou un bénévole racontent l’histoire du sanctuaire. Cette visite guidée est une immersion historique, patrimoniale et spirituelle dans ce grand site patrimonial breton. Rendez-vous à la fontaine située sur le parvis de la basilique. Le/la guide vous y retrouvera.

Inscription recommandée par mail

Participation libre demandée à la fin de la visite. Offrande conseillée 5€ .

11 rue de Vannes 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon